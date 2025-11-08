Автор спектакля о Пушкине в Казахстане назвал важной оценкой медаль от Путина

Сергей Матвеев отметил, что испытал особые чувства, находясь на церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 8 ноября. /ТАСС/. Актер Государственного академического русского театра имени М. Горького в Астане, автор и исполнитель роли в моноспектакле "Наедине с Пушкиным" Сергей Матвеев в беседе с ТАСС назвал важной оценкой своего творчества медаль Пушкина, которую он получил от президента России Владимира Путина в День народного единства в Москве.

"Последние годы я жил мыслями о Пушкине, очень много его перечитал, создавая спектакль "Наедине с Пушкиным", который сейчас идет в нашем театре и является участником многих международных фестивалей и завоевал призы", - сказал он, отметив, что это является апогеем его связи с великим поэтом.

Матвеев отметил, что испытал особые чувства, находясь на церемонии награждения в Екатерининском зале Кремля. "Атмосфера удивительная была. Я как артист считаю, что это были самые лучшие предлагаемые обстоятельства, в которых актер оказывается, играя спектакль", - сказал он.

Матвеев был награжден медалью Пушкина за большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом указом президента России Владимира Путина. Глава государства вручил ему награду в Кремле на церемонии 4 ноября.

Матвеев является выпускником ГИТИС, народным артистом Киргизии и заслуженным деятелем Казахстана, где с 2002 года служит в Государственном академическом русском театре драмы им. М. Горького в Астане. В театре он сыграл множество ролей в различных постановках, а также поставил моноспектакль "Наедине с Пушкиным", где актер представил диалог великого поэта со зрителем, не просто исполняя его произведения, но и открывая их и его главных героев с новой стороны.