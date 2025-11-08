Швыдкой назвал возможное лишение Юстуса Франца ордена ФРГ большой ошибкой
МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Лишение немецкого дирижера Юстуса Франца ордена ФРГ станет большой ошибкой и проявлением неуважения властей к собственной культуре. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с ТАСС.
Ранее член парламента от партии ХДС/ХСС Роланд Тайс заявил в интервью газете Politico, что призывает президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера принять меры в отношении Франца.
"Если это произойдет, это будет большой ошибкой. Это будет прежде всего неуважением к собственной культуре", - сказал Швыдкой.
Он отметил, что лишение Франца ордена означало бы его отстранение от немецкой культуры. "Как мне представляется, если в другой стране чествуют выдающегося музыканта, каковым Юстус Франц безусловно является, то вряд ли разумно лишать его национального ордена, отторгая таким образом от немецкой культуры. Это глубоко неверно", - подчеркнул собеседник агентства.
4 ноября президент РФ Владимир Путин наградил 81-летнего Франца орденом Дружбы. Дирижер выразил благодарность российскому лидеру за возможность посетить страну.