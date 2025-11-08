Умер итальянский музыкант Пеппе Вессиккио

Ему было 69 лет

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 8 ноября. /ТАСС/. Итальянский дирижер, композитор и телеведущий Пеппе (Джузеппе) Вессиккио умер в возрасте 69 лет. Как пишет газета Corriere della Sera, причиной скоропостижной смерти стали осложнения, связанные с воспалением легких.

Родившийся в Неаполе Вессиккио получил широкую известность благодаря тому, что на протяжении многих лет дирижировал оркестром на ежегодном фестивале эстрадной песни в Сан-Ремо. Его даже называли "дирижерской палочкой" фестиваля, который остается самым популярным телевизионным шоу в Италии.

В разные годы дирижер сотрудничал с музыкантами разных жанровых направлений - от оперного певца Андреа Бочелли до барда Роберто Веккьони и рок-исполнителя Дзуккеро. В прошлом году его сочинение исполнял оркестр театра "Ла Скала".