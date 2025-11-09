В Чувашии Международный оперный фестиваль начался с оперы "Аида"

Мероприятие в 2025 году будет впервые идти более 20 дней

ЧЕБОКСАРЫ, 9 ноября. /ТАСС/. Международный оперный фестиваль имени Максима Михайлова открылся оперой "Аида" Джузеппе Верди. Фестиваль продлится до 30 ноября и станет рекордным по продолжительности, сообщил ТАСС художественный руководитель и исполняющий обязанности директора Чувашского государственного театра оперы и балета "Волга Опера" Андрей Попов.

"[Фестиваль обычно проводился на нашей сцене в течение недели, при этом показы шли каждый день, а в этом году] впервые он будет идти [более 20 дней]. <…> Приезжают большим составом приглашенные труппы и коллективы: в частности, из театра "Санктъ-Петербургъ Опера" приедут около 120 человек, включая оркестр", - отметил Попов.

В опере "Аида" главные партии исполнили народная артистка Чувашии Маргарита Финогентова и заслуженная артистка республики Елена Соколова. В театре считают это значимым событием для республики, так как известные солистки ранее не выступали в одном оперном спектакле на фестивале. Партию египетского военачальника Радамеса исполнил лауреат международных конкурсов Антон Иванов (г. Москва).

12 ноября фестиваль продолжится показом национальной оперы "Нарспи" Георгия Хирбю, которая будет идти на чувашском языке. 13 ноября в малом зале состоится программа "Музыканты шутят", включающая композиции разных периодов в классическом исполнении.

14-15 ноября театр "Санктъ-Петербургъ Опера" представит спектакли "Норма" Винченцо Беллини, "Искатели жемчуга" Жоржа Бизе и "Красная шапочка" Цезаря Кюи. "Особо хочу выделить "Норму" - это редко исполняемый шедевр, который никогда не звучал на нашей сцене. Опера невероятно сложная - и музыкально, и вокально. Поэтому не каждый театр берется за ее постановку. То, что ее нам привозят, - настоящий праздник для всех любителей оперного искусства", - отметил Попов.

Также в афишу включены оперы "Борис Годунов" Модеста Мусоргского, "Князь Игорь" Александра Бородина, "Севильский цирюльник" Джоаккино Россини, "Кармен" Жоржа Бизе. Завершится фестиваль гала-концертом, посвященным советской и российской оперной певице Елене Образцовой. "На гала-концерте выступят лауреаты конкурса имени Образцовой - как приглашенные артисты, так и наши исполнители", - сообщил Попов.

О фестивале

Международный оперный фестиваль проводится в Чувашии с 1991 года. Он посвящен уроженцу республики народному артисту СССР солисту Большого театра Максиму Дормидонтовичу Михайлову. В этом году состоится 35-й фестиваль. В его афишу входят постановки как Чувашского государственного театра оперы и балета, так и оперные спектакли других театров России. Также приглашаются солисты из ведущих театров страны для исполнения отдельных партий.