В России стартовал театральный форум "Золотой витязь"

Он продлится до 24 ноября

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. XXIII Международный театральный форум (МТФ) "Золотой витязь" начал работу в Москве и других регионах РФ. Он продлится до 24 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

"В конкурсной программе XXIII Международного театрального форума "Золотой витязь" представят свои спектакли театры из Москвы, Белгорода, Белграда (Сербия), Вологды, Донецка, Йошкар-Олы, Липецка, Магнитогорска, Минска (Беларусь), Нижнего Новгорода, Норильска, Саранска, Тбилиси (Грузия), Твери, Тулы, Челябинска, Ярославля, США", - говорится в сообщении.

Всего в проекте примут участие 35 постановок. Как отмечают организаторы, в репертуаре XXIII МТФ "Золотой витязь" будут представлены спектакли по произведениям российской и советской классики, по текстам зарубежных авторов. В их числе - Уильям Шекспир, Бертольт Брехт, Том Стоппард, Александр Пушкин, Лев Толстой, Михаил Булгаков, Роберт Рождественский, Марина Цветаева, Василий Шукшин, а также Николай Бурляев, под руководством которого проводится форум, и многие другие.

XXIII Международный театральный форум "Золотой Витязь" проходит в рамках XVI Международного славянского форума искусств "Золотой витязь". Он проводится при поддержке Министерства культуры РФ, Росконцерта, при участии Общероссийской общественной организации "Культурный фронт России". С полным списком спектаклей и программой проекта можно будет ознакомиться на сайте форума после 9 ноября.

О форуме

Международный форум "Золотой витязь" объединяет представителей многих видов искусств под девизом "За нравственные идеалы, за возвышение души человека". С 1991 года под эгидой "Золотого витязя" прошли более 70 форумов, включая кинематографический, театральный, литературный, музыкальный, живописи, экологический форумы и форум русских боевых искусств.