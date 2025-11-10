Умер основатель хэви-метал группы Savage Крис Брэдли

Он был одним из основателей коллектива еще со школы и руководил ею вплоть до своей смерти

Крис Брэдли © Kevin Nixon/ Metal Hammer Magazine/ Future via Getty Images/ Future via Getty Images

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Один из основателей британской хэви-метал группы Savage Крис Брэдли умер после продолжительной болезни. Об этом в социальных сетях сообщили представители группы.

"Savage с грустью сообщает, что Крис Брэдли, вокалист и басист, умер после продолжительной борьбы с болезнью", - говорится в публикации на странице группы в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Крис Брэдли был одним из основателей коллектива еще со школы и руководил ею вплоть до своей смерти, подчеркивают представители группы.

Коллектив был основан в 1976 году в городе Мэнсфилд в Англии. Группа обрела популярность благодаря песне "Let it Loose", которая привлекла внимание слушателей и музыкантов, включая членов группы Metallica