Тур шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром" охватит 29 городов России

Открытие состоится в Москве 15 и 16 ноября на "ВТБ Арене"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Всероссийский тур новогоднего семейного шоу "Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром", которое объединяет балет, фигурное катание и симфоническую музыку, состоится в 29 городах России. Об этом сообщила организатор шоу Христианна Арсенова на пресс-конференции в ТАСС.

"Наш проект задуман как большая новогодняя сказка, объединяющая поколения. Мы хотим, чтобы "Щелкунчик на льду" стал событием для всей страны, чтобы как можно больше россиян прикоснулись к классике - к балету, фигурному катанию и музыке Петра Ильича Чайковского. Шоу состоится в 29 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Ярославль, Владивосток, Иркутск и другие", - сказала она.

Постановщик ледовой труппы Дмитрий Лапшин отметил, что живой симфонический оркестр делает каждый спектакль неповторимым. "Каждый раз, когда оркестр начинает играть, фигуристы начинают кататься по-новому, чувствуя музыку и эмоции, рождающиеся здесь и сейчас. Это живое, настоящее искусство", - подчеркнул он.

В шоу участвуют олимпийский чемпион Алексей Ягудин и двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. "Нас объединяет сказка и волшебство. Каждый год мы привносим что-то новое - и для себя, и для зрителя. Это история, которая живет и продолжается, объединяя всех - от мала до велика", - отметил Ягудин.

Евгения Медведева добавила, что для нее выступление под живой оркестр является особым вдохновением. "Я считаю, что "Щелкунчик" Чайковского - это самая великая музыка всех времен. И кататься под живое исполнение - невероятное удовольствие и ответственность", - подчеркнула она.

В этом сезоне тур пройдет с ноября по январь. Открытие шоу состоится 15 и 16 ноября на "ВТБ Арене" в Москве.