Солистка из Краснодона представит ЛНР в финале конкурса "Родники. Дети"

Всего в отборочном этапе приняли участие 50 солистов и музыкальных коллективов региона

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. В финал конкурса "Родники. Дети-2026" вышла 14-летняя солистка Валерия Карташева из Краснодона Луганской Народной Республики (ЛНР). Всего в отборочном этапе приняли участие 50 солистов и музыкальных коллективов региона, сообщили ТАСС в пресс-службе движения "Газманов-Родники", которое выступает организатором проекта.

"Движение "Газманов-Родники" завершило первый очный отборочный тур на конкурс "Родники. Дети" в городе Краснодоне. Из соображений безопасности количество ребят было ограничено - всего на сцене местного Дворца культуры выступило 50 солистов и музыкальных коллективов из разных районов ЛНР. Победу одержала 14-летняя Валерия Карташева из Краснодона, которая примет участие в финальном этапе конкурса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что генеральный продюсер движения Елена Ульянова на встрече с главой Краснодонского муниципального округа Сергеем Козенко договорилась о том, что город героев-молодогвардейцев станет опорной точкой "Родников" на Луганщине. В течение 2025 года движение "Газманов-Родники" разработает и реализует программу вокальной реновации для детей из регионов Донбасса и Новороссии.

17 октября движение "Газманов-Родники" объявило о старте творческого отбора среди воспитанников детских домов и социальных учреждений для участия в конкурсе детской песни. По словам генерального продюсера движения Елены Ульяновой, отбор среди воспитанников детских домов стал логичным продолжением миссии проекта.

Инициатива движения "Газманов-Родники" была поддержана представителями региональных органов опеки и попечительства, которые выразили готовность организовать отборочные туры в своих регионах. Прием заявок на конкурс "Родники. Дети-2026" открыт до 15 декабря. Подать заявку могут все желающие в возрасте от 7 до 17 лет на официальном сайте проекта. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. ТАСС - официальный информационный партнер.