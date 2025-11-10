Захарова отметила проект Русской фортепианной школы

Культуру РФ не отменить, указала официальный представитель МИД

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высоко оценила проект Русской фортепианной школы, который открывает миру молодые таланты.

"Существует такой интереснейший проект, который делает мой очень хороший знакомый, мой друг Табриз Шахиди. Он является продюсером многих известных артистов, и он тоже для себя сделал вот такой добровольческий, интересный волонтерский проект. Он записывает ролики, делает это на хорошем профессиональном уровне с ребятами, совершенно маленькими, даже кто-то может быть дошкольниками, школьниками, которые уже являются звездами Русской фортепианной школы, и делает это под именно таким слоганом - Русская фортепианная школа", - сказала дипломат, выступая на мероприятии Русской фортепианной школы.

"Сидят ребята, которые исполняют выдающиеся произведения наших классиков, делают это с такой душой, он записывает это, мы это все репостим, это разлетается по всему миру. Нас нельзя отменить, покуда у нас есть такие люди, которые берут и делают что-то от души, желая рассказать всему миру, что вот на что мы сфокусированы", - подчеркнула Захарова.

По словам представителя российского дипведомства, для РФ истинной ценностью являются дети, их устремления и забота о них.

"И вот что мы готовы приносить миру", - заключила она.