Фестиваль кино "ПитерКИТ" стартовал в одном из старейших киновузов России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Российские и зарубежные киношколы из Сербии, Испании, Индии, Мексики, Армении и других стран представят свои работы на Международном фестивале студенческих фильмов "ПитерКИТ", открывшемся в Государственном институте кино и телевидения (СПбГИКиТ) в Петербурге, одном из старейших киновузов России, передает корреспондент ТАСС.

"Наше событие посвящено 25-летию фестиваля "ПитерКИТ". <…> Здесь все вы смотрите друг на друга, здесь мастера смотрят на вас, здесь все мы радуемся за ваши успехи и очень на вас надеемся. В связи с тем, что киностудия "Ленфильм" обретает новую жизнь, у вас появляются очень большие шансы", - сказал на церемонии открытия фестиваля исполняющий обязанности ректора СПбГИКиТ, российский режиссер Виктор Татарский.

Всего оргкомитет принял 500 заявок, 63 из них поступили от зарубежных участников.

По сложившейся традиции фестиваль пройдет в два этапа. Первый продлится с 10 по 14 ноября, в нем примут участие фильмы студентов института. Второй этап состоится с 15 по 20 ноября. В него попадут призеры, обладатели специальных дипломов и победители зрительского голосования первого этапа, а также фильмы других отечественных и зарубежных профессиональных киношкол, созданные в течение 2024-2025 годов.

В программе также лекции, мастер-классы, творческие встречи с режиссерами и обсуждения с киноведами.

"ПитерКИТ" пройдет уже в XXV раз. Он проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Фильмы - победители "ПитерКИТ" неоднократно выходили на всероссийскую и международную кинематографическую арену.