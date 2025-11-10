В Пушкинском музее открылась выставка византийских монет

© Анастасия Аврамчик/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представил выставочный проект "От рассвета до заката. Византийские монеты из коллекции Г. А. Щетинина", передает корреспондент ТАСС. В экспозицию вошли 64 золотых и 2 серебряных монеты, которые были переданы в Пушкинский музей в 2023 году в составе нумизматической коллекции Герольда Щетинина.

"Выставка должна стать данью уважения и благодарности дарителю, который передал нам эти реликвии совершенно безвозмездно. Кроме того, мы хотели показать историю золотой монетной чеканки Византии на основе этих экспонатов. Монеты, которые попали в коллекцию музея охватывают период с начала этой чеканки и практически до ее окончания - с IV века до середины XIV века. Это более тысячи лет истории", - обратил внимание куратор выставки, заведующий отделом нумизматики ГМИИ имени А. С. Пушкина Сергей Коваленко в беседе с ТАСС.

По его словам, некоторые из монет ранее не экспонировались. "О содержании этой коллекции никто не имел представления, особенно о византийской ее части. Это золото всегда манило и завораживало, но в таком объеме его никто никогда не видел", - дополнил собеседник агентства.

Основная часть экспонатов выставки состоит из золотых монет, относящихся к различным историческим периодам, чеканка которых началась примерно в 308-309 годах. Их стабильный вес и высокая проба обеспечили им популярность не только в Византии, но и за ее пределами. Процесс чеканки византийского золота продолжался до 1367 года, когда его заменили крупные серебряные монеты, также представленные на выставке.

В музее добавили, что экспозиция демонстрирует стилистические изменения в изображениях правителей. Для византийцев важна была не столько личность императора, сколько его власть. Изображения монархов на византийских монетах иллюстрируют переход от характерной для римского искусства портретности к все более абстрактному представлению царственного образа. "Византийский монетный тип был нацелен не на прославление личных достоинств правителя, а на подчеркивание связи его власти с Богом", - уточнили в ГМИИ имени А. С. Пушкина.

Кроме того, гости музея могут увидеть изделия декоративно-прикладного искусства византийской эпохи: один из книжных окладов и походный алтарь-триптих, а также золотой византийский крест XI века. "Эти вещи здесь потому, что византийские монеты часто служили средством личного благочестия: на них изображались Спаситель, Богоматерь и император - представитель Бога на земле. Нередко к ним припаивали ушки и носили в качестве образков или защитных амулетов. Все это перекликается с каноническими вещами, такими как триптих или кресты", - заключил куратор. Посетить экспозицию можно будет до 14 декабря 2025 года.