Путин назвал фестиваль ВГИК одним из самых успешных гуманитарных проектов

Президент подчеркнул, что мероприятие объединяет "молодых, талантливых представителей национальных киношкол из многих стран"

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам 45-го Международного студенческого кинофестиваля ВГИК.

"Ваш легендарный форум, стартовавший в далеком 1961 году, по праву считается одним из наиболее ярких, успешных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что это мероприятие объединяет "молодых, талантливых представителей национальных киношкол из многих стран", а также известно "замечательными традициями дружбы и взаимопонимания и особой, вдохновляющей атмосферой творческого оптимизма". Настоящей гордостью кинофестиваля Путин назвал выдающихся кинематографистов, которые в разные годы были его лауреатами и победителями.

Глава государства выразил уверенность, что юбилейный фестиваль пройдет на самом высоком уровне, сможет открыть новые имена и помочь в профессиональном становлении начинающим режиссерам, актерам сценаристам и художникам.

"Желаю вам воплощения в жизнь намеченных планов и всего наилучшего", - заключил Путин.

Международный этап студенческого фестиваля ВГИК проходит с 10 по 14 ноября. Первый этап конкурса состоялся 20-24 октября. Главной темой юбилейного года стали глобальные ценности, которые являются связующим звеном культур разных стран.