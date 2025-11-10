ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяКультура

Путин назвал фестиваль ВГИК одним из самых успешных гуманитарных проектов

Президент подчеркнул, что мероприятие объединяет "молодых, талантливых представителей национальных киношкол из многих стран"
Редакция сайта ТАСС
16:56
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам 45-го Международного студенческого кинофестиваля ВГИК.

"Ваш легендарный форум, стартовавший в далеком 1961 году, по праву считается одним из наиболее ярких, успешных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что это мероприятие объединяет "молодых, талантливых представителей национальных киношкол из многих стран", а также известно "замечательными традициями дружбы и взаимопонимания и особой, вдохновляющей атмосферой творческого оптимизма". Настоящей гордостью кинофестиваля Путин назвал выдающихся кинематографистов, которые в разные годы были его лауреатами и победителями.

Глава государства выразил уверенность, что юбилейный фестиваль пройдет на самом высоком уровне, сможет открыть новые имена и помочь в профессиональном становлении начинающим режиссерам, актерам сценаристам и художникам.

"Желаю вам воплощения в жизнь намеченных планов и всего наилучшего", - заключил Путин.

Международный этап студенческого фестиваля ВГИК проходит с 10 по 14 ноября. Первый этап конкурса состоялся 20-24 октября. Главной темой юбилейного года стали глобальные ценности, которые являются связующим звеном культур разных стран. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссия