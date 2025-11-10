В ЦДРА открылся фестиваль художественного творчества «Катюша»

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Торжественное открытие XX Всероссийского фестиваля художественного творчества Минобороны России «Катюша» состоялось в Центральном доме Российской Армии. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"В Центральном Доме Российской армии состоялось торжественное открытие ежегодного Всероссийского фестиваля художественного творчества Минобороны России „Катюша“. Среди конкурсантов - представители Министерства обороны РФ, МЧС России, Федеральной таможенной службы, а также участники СВО и исполнители из новых регионов России", - говорится в сообщении.

Конкурсантов, членов жюри и гостей фестиваля приветствовал заместитель начальника управления Главного военно-политического управления ВС РФ полковник Дмитрий Глазов. Он подчеркнул, что фестиваль расширил свои границы за счет новых номинаций и стал ярким праздником армейского творчества. В свою очередь начальник ЦДРА, заслуженный работник культуры РФ Василий Мазуренко пожелал творческих удач армейским талантам и выразил уверенность, что финал фестиваля станет ярким и запоминающимся зрелищем.

Отборочный этап фестиваля продлится в течение двух дней. Он начался с прослушивания конкурсантов в номинации "Вокально-инструментальный ансамбль". Затем состоялись выступления в номинациях "Вокальный ансамбль" и "Авторская песня".

11 ноября пройдет прослушивание в номинациях "Исполнение песен профессиональных авторов", "Хореографический коллектив" и "Театрализованная постановка".

Победители фестиваля будут отобраны членами жюри в финале 14 ноября.