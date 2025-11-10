Постановка "Ревизора" в Александринке соединит юбилеи театра и его президента

Роль Хлестакова в новом спектакле сыграет Тихон Жизневский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Александринского театра народный артист России Валерий Фокин приступил к репетициям гоголевской комедии "Ревизор". В феврале премьерой этой постановки он отметит свое 80-летие. Об этом сообщил на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель театра Никита Кобелев.

"Ревизор" - связующая нить в биографии Валерия Фокина. С этой пьесы он начинал в 2002 году свою работу в Александринском театре. Спектакль шел на этой сцене до 2018 года. У Валерия Владимировича накопились новые мысли, связанные с этой комедией. И это будет не новая сценическая версия, а новый спектакль по этой пьесе. Так вот все сошлось и с 270-летием театра, и с 190-летием первой постановки "Ревизора" на этой сцене", - сказал Кобелев.

Именно этот спектакль с началом нового века определил путь развития главной национальной драматической сцены страны и открыл научно-практическую программу театра "Новая жизнь традиции".

Как рассказал худрук, в репетициях первой постановки "Ревизора" в 1836 году участвовал сам Николай Васильевич Гоголь, а предстоящая февральская премьера будет одиннадцатой постановкой комедии в Александринском и четвертой в биографии Фокина. Роль Хлестакова в новом спектакле сыграет артист Тихон Жизневский.

Московская программа александринцев

Под юбилейным грифом в апреле и в июне пройдут гастроли Александринского театра в Москве. Особое место в панораме показов займет программа спектаклей Фокина. Так, "Ревизор" будет представлен в МХТ имени Антона Чехова, а на сцене Театра имени Моссовета - "Мейерхольд. Чужой театр". Также в апреле в Московском художественном будут показаны новые спектакли "Человек из Дублина" Андрея Калинина, "Мать. Горькая пьеса" Константина Богомолова, "На дне" Никиты Кобелева и "Мой друг Лапшин" Елены Павловой.

В июне гастрольная программа постановок Фокина в столице продолжится представлением специальной версии спектакля "Блаженная Ксения. История любви" под открытым небом в парке "Зарядье". А в пространствах Театра наций зрители увидят спектакли "Иов" и "Честная женщина".

"Было понятно по датам, что так совпадет: 80 и 270, но очевидно, что эти две цифры нам позволяют как бы по-новому взглянуть на историю театра", - сказал на пресс-конференции директор Александр Малич.

В Центральном театральном музее имени Алексея Бахрушина будет открыта выставка "Александринский театр - первый государственный театр России", посвященная 270-летию театра. В юбилейной программе - видеоэкскурсия "Легенды Александринского театра", цикл видеолекций о его истории, а также презентация альбома "Пространства Фокина" из серии "Библиотека Александринского театра".

Под знаком юбилейной даты осенью 2026 года пройдет Международный театральный фестиваль "Александринский".