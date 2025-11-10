В Петербурге объявили лауреатов театральной премии "Золотой софит"

Премию "За преданное служение и верность театру" - получил Анатолий Дубанов из Театра-фестиваля "Балтийский дом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Лауреатов высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" назвали в ТЮЗе имени Александра Брянцева, передает корреспондент ТАСС.

"В судействе предполагается приближение к некой объективности, но объективной не может быть эмоция, чувство. <…> Этот год особенный: мы готовимся встретить 150-летие Союза театральных деятелей. <…> Мы только что мы отметили 100-летие со дня рождения Кирилла Юрьевича Лаврова. Значительную часть жизни он посвятил Союзу, так что сегодня мы будем жить в памяти, ощущении любви к Кириллу Юрьевичу, жить будем чуть-чуть ожиданием прекрасного юбилея Союза театральных деятелей", - сказал в беседе с журналистами известный драматический актер и общественный деятель, народный артист России Николай Буров.

В рамках театральной премии "Золотой софит" были отмечены лучшие работы сезона. Высокую награду - премию "За преданное служение и верность театру" - получил Анатолий Дубанов из Театра-фестиваля "Балтийский дом". Особый приз был вручен Александринскому театру и Театру Музыкальной комедии за создание спектакля-концерта "Дорога к жизни", приуроченного к 80-летию Победы. Также был отмечен вклад в развитие театрального пространства России - приз получил Российский государственный институт сценических искусств за подготовку целевых курсов для театров национальных республик.

Драматический театр

В номинации "Лучший спектакль большой формы" победил спектакль "Театральный роман" Театра имени Ленсовета. Эта же постановка принесла награды режиссеру Роману Габриа ("Лучшая работа режиссера"), актеру Сергею Мигицко ("Лучшая работа актера") и актрисе Анне Алексахиной ("Лучшая роль второго плана"). В номинации "Лучший спектакль малой формы" победила постановка "Никто не приехал" театра "Суббота". Анна Пожидаева была признана лучшей актрисой за роль в "Обломове" (Александринский театр), а дуэт Елены Симоновой и Дениса Пьянова из спектакля "На всякого мудреца довольно простоты" (Театр имени В. Ф. Комиссаржевской) стал "Лучшим актерским дуэтом". Специальный приз экспертного совета за создание нового театра "Драмплощадка" получил Сергей Бызгу.

Лучшие в музыкальном театре

Постановка Театра Музыкальной комедии "Капитанская дочка" была признана "Лучшим спектаклем", а исполнители главных партий - Дарья Январина ("Лучшая женская роль в оперетте и мюзикле") и Кирилл Гордеев ("Лучшая мужская роль в оперетте и мюзикле") получили награды. Театр балета Бориса Эйфмана также получил премии. Любовь Андреева и Дмитрий Фишер стали лучшими исполнителями в балетном спектакле "Преступление и наказание". Звание "Лучшего балетного спектакля" жюри присудило "Коппелии" Мариинского театра.

На оперной сцене высших наград удостоились Альбина Шагимуратова ("Лучшая женская роль в оперном спектакле" за роль в "Норме" Мариинского театра) и Роман Арндт ("Лучшая мужская роль в оперном спектакле" за партию в "Тоске" Детского музыкального театра "Зазеркалье"). "Лучшим спектаклем в оперном театре" была названа постановка "Золотой петушок" Камерного театра "Санктъ-Петербургъ Опера".

Негосударственные театры и куклы

Среди негосударственных театров лауреатом в номинации "Лучший спектакль" стал "Три" Камерного театра Малыщицкого, который также получил награды за "Лучший актерский ансамбль". "Лучшая роль" досталась Геннадию Алимпиеву из этого же спектакля.

Театр "Кукольный формат" забрал сразу три премии ("Лучший спектакль", "Лучшая работа художника" - Юрий Сучков, "Лучший актерский ансамбль"). Большой театр кукол также получил награды. Ренат Шавалиев был признан лучшим актером, а Екатерина Ложкина-Белевич - лучшим режиссером за постановку "Журавль и цапля".

О премии

Ежегодная премия "Золотой софит" была основана в 1995 году Санкт-Петербургским отделением Союза театральных деятелей РФ. Высокий авторитет этой награды подтверждается тем, что ее лауреаты нередко становятся затем и фаворитами "Золотой маски".