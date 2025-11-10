Дэвид Салэй получил Букеровскую премию за 2025 год

Писателя наградили за роман "Плоть"

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Венгерско-британский писатель Дэвид Салэй стал обладателем Букеровской премии по литературе за 2025 год за роман "Плоть" (Flesh). Об этом сообщил председатель жюри, ирландский автор Родди Дойл на церемонии в Лондоне.

"Победитель Букеровской премии за 2025 год - "Плоть", - сказал он. Произведение рассказывает историю скромного молодого человека по имени Иштван, который преодолел путь от изгоя в венгерской школе до члена лондонских состоятельных кругов. По словам самого Салэя, он написал книгу о "современной Европе и культурных и экономических различиях, которые характеризуют ее".

Всего в коротком списке претендентов на одну из самых престижных литературных наград в англоязычном мире в 2025 году значились шесть авторов, в том числе трое американских писателей - Бен Марковиц с книгой "Остаток нашей жизни" (The Rest of Our Lives), Сьюзан Чой ("Вспышка", Flashlight) и Кэти Китамура ("Прослушивание", Audition). Компанию им составили британец Эндрю Миллер с романом "Земля зимой" (The Land in Winter) и индианка Киран Десаи с романом "Одиночество Сони и Санни" (The Loneliness of Sonia and Sunny).

Салэй ранее уже был номинирован на Букеровскую премию - в 2016 году за произведение All That Man Is ("Все о мужчинах"). За свою карьеру автор, родившийся в Канаде и выросший в Великобритании, написал шесть книг, которые были переведены более чем на 20 языков мира.

В состав жюри под председательством Дойла, выигравшего Букеровскую премию в 1993 году, входили американская актриса Сара Джессика Паркер, нигерийская писательница Айобами Адебайо, британский автор Крис Пауэр и американская писательница Кайли Рид. Лауреат был объявлен на церемонии в концертно-развлекательном комплексе Old Billingsgate в лондонском Сити.

В 2025 году книги, вошедшие в длинный список Букеровской премии из 13 романов, а затем и в короткий список из шести работ, были отобраны из более чем 150 произведений. Помимо премии, Салэй также получит денежный приз в размере £50 тыс. ($66 тыс.). Авторы, удостоенные Букеровской премии, обычно могут ожидать резкого повышения интереса к своим работам.

О премии

Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Впервые вручение награды состоялось в 1969 году. До 2013 года премия присуждалась автору, проживающему в одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. Позднее жюри позволило претендовать на награду писателям из других стран за произведения, написанные на английском языке и опубликованные в Соединенном Королевстве.

В 2024 году Букеровской премии по литературе была удостоена британская писательница Саманта Харви за роман "На орбите" (Orbital). С момента попадания этой книги в длинный список номинантов ее продажи выросли примерно на 3 800%, а число языков, на которые произведение было переведено, увеличилось с 8 до 44.