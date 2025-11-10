На фестивале "Читка 4.0" представили фильм "Авиатор" по роману Водолазкина

Команда картины показала эксклюзивные видеофрагменты и пообщалась с поклонниками

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Презентация фильма Егора Михалкова-Кончаловского "Авиатор" по одноименному роману российского писателя Евгения Водолазкина состоялась на фестивале экранизаций "Читка 4.0", передает корреспондент ТАСС. На мероприятии команда картины представила эксклюзивные видеофрагменты и пообщалась с поклонниками.

В рамках фестиваля гости лично обсудили новую картину с режиссером фильма Егором Михалковым-Кончаловским, автором романа-бестселлера Евгением Водолазкиным, продюсером Сергеем Катышевым и актером Ильей Коробко. Кроме того, Водолазкин провел автограф-сессию с гостями мероприятия.

"Когда мы работали, то действительно очень вольно и радикально обращались с литературной основой. Я благодарен Евгению [Водолазкину] за то, что он все время был рядом, и мы могли объяснить друг другу наши идеи. Например, для меня важен момент покаяния, а для него важна любовь и возможность осуществить то, что невозможно было реализовать в предыдущей жизни. Это был очень сложный, долгий, коллективный и во многом спонтанный проект, в котором участвовало огромное количество талантливых людей, энергии и страсти", - рассказал о специфике экранизации режиссер картины.

Главные роли в фильме исполнили Александр Горбатов, Константин Хабенский и Дарья Кукарских. Музыку к фильму написал Максим Фадеев. Сюжет картины разворачивается в 2026 году: в секретной лаборатории приходит в себя человек, замороженный советскими учеными почти сто лет назад. Его имя - Иннокентий Платонов, и он не помнит своего прошлого. Пытаясь адаптироваться к новой реальности, он восстанавливает историю своей жизни и детали эксперимента, который может обеспечить бессмертие. Однако по мере приближения к цели участники исследования начинают сомневаться в цене успеха.

"Я долго спрашивал у всех: что такое время? Говорили что-то про часы, про календарь. Но никто не мог дать мне ясного ответа, кроме, пожалуй, Евгения Водолазкина. Надеюсь, вскоре наши зрители тоже найдут ответ на этот вопрос", - сказал в свою очередь Катышев. "Мы хотим, чтобы вы побыли наедине с собой и с главным персонажем вашей жизни, насладились прекрасной музыкой и окунулись в те времена, когда каждый из нас был абсолютно счастлив", - пригласил он к просмотру.

В прокат фильм выйдет 20 ноября.

О фестивале

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы "Читка" проходит 10 и 11 ноября. Конкурсная программа форума включает "Конкурс проектов в разработке", демонстрирующий экранизации, находящиеся в поиске партнеров, и "Конкурс проектов в производстве". Кроме того, в рамках форума предусмотрен традиционный литературный питчинг, где издательства представляют книжные новинки с открытыми правами. В мероприятии ежегодно участвуют более 15 ведущих издательств. На "Читке" ранее были впервые представлены такие проекты, как "В списках не значился", "Тоннель", "Ганди молчал по субботам", "Бременские музыканты", "Злые люди", "Волшебник Изумрудного города", "Танцуй, селедка!" и другие.

