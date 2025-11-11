В Москве проходит второй этап 45-го Международного студенческого фестиваля ВГИК

На конкурс поступило 516 заявок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. В Москве проходит второй этап 45-го Международного студенческого фестиваля Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК), передает корреспондент ТАСС. Второй этап стартовал 10 ноября и продлится до 14 ноября.

"Первый этап прошел в октябре, после которого были отобраны шесть участников в международный конкурс. В 2025 году лозунг фестиваля - "Кино без границ", и действительно наши границы расширяются - на конкурс поступило 516 заявок, из них 77 фильмов было отобрано", - рассказал генеральный продюсер фестиваля, кинорежиссер Федор Попов в ходе пресс-конференции ТАСС, посвященной фестивалю.

В программе представлены фильмы студентов ведущих киношкол Европы, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ. Конкурс включает игровые, документальные и анимационные секции, отражающие ключевые темы современной молодежной культуры и искусства.

В международном конкурсе представлены документальные ленты, такие как "Шум времени" (Мексика), "Капля в море" (Россия), "Деревня масок" (Индия), "Боджук: древний ритуал" (Турция) и другие. В анимационной программе можно увидеть работы студентов из Бельгии, Китая, Болгарии, Чили, России и Франции, включая фильмы "Кухня Бобеля", "Тучка", "Живите в доме" и "Привет, я - Хуанито".

Игровые фильмы объединены в несколько тематических блоков: "О трудностях взросления", "Палитра чувств", "Жизненные обстоятельства" и "Разные стороны жизни". Среди участников - студенты ВГИК, Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, Токийского университета искусств, киношкол из Индии, Греции, Китая, Аргентины и других стран.

Помимо конкурсных показов, в рамках фестиваля проходят творческие встречи и мастер-классы. 11 ноября зрителям представят документальный фильм "Вадим Абдрашитов. Разговор со временем" режиссера Светланы Стасенко. 12 ноября состоится встреча с председателем жюри фестиваля - сербским режиссером Эмиром Кустурицей. 13 ноября - мастер-класс народного артиста России Евгения Князева, а 14 ноября - встреча с индийским режиссером и сценаристом Шахрукханом Шерханом Чавадой. Закроется фестиваль 14 ноября торжественной церемонией награждения победителей в киноконцертном зале ВГИК.