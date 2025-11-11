Охлобыстин порекомендовал молодежи смотреть фильмы Тарковского и Михалкова

По мнению актера, стоит создать несколько списков с рекомендациями кинокартин для подростков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Фильмы Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, а также Марка Захарова и Сергея Бондарчука могут войти в пятерку обязательных к просмотру картин для молодежи. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился российский актер Иван Охлобыстин.

"Из российского кинематографа я бы обязательно показывал [молодежи] "Андрея Рублева" Тарковского, "Неоконченную пьесу для механического пианино" Михалкова. Как ни странно, сюда же можно добавить фильмы "Тот самый Мюнхгаузен" и "Обыкновенное чудо" Марка Захарова. Они очень добрые", - сказал он.

В топ фильмов собеседник агентства также добавил "Сталкера" Андрея Тарковского и "Войну и мир" Сергея Бондарчука.

По мнению Охлобыстина, стоит создать несколько списков с рекомендациями фильмов для подростков. "Однажды я так и сделал в своей семье: когда появились смартфоны, я их забрал у всех своих детей и закачал туда фильмов - начиная от постановок Малого театра с Алексеем Грибовым еще 1930-х годов, которые были в телевизионной версии, и заканчивая зарубежным кино 1990-х. И они смотрели", - заключил актер.