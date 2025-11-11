Фестиваль российского кино впервые пройдет на Сейшелах

Фильмом открытия станет ретродрама "Любовь Советского Союза"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Фестиваль российского кино впервые пройдет в Республике Сейшельские Острова с 13 по 18 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Роскино".

"С 13 по 18 ноября 2025 года в Республике Сейшельские Острова впервые пройдет "Фестиваль российского кино Сейшелы 2025", организованный "Роскино" при поддержке Минкультуры России. Фестиваль пройдет в городе Виктория в кинотеатре Deepam Cinema", - говорится в сообщении.

Фильмом открытия станет ретродрама "Любовь Советского Союза" режиссеров Никиты Высоцкого, Ильи Лебедева и Дмитрия Иосифова. В программе фестиваля также - мультфильм "Большое путешествие. Вокруг света", драма "Вызов", военная драма "В списках не значился", мюзикл "Пророк. История Александра Пушкина" и фэнтези "Горыныч".

В церемонии открытия примут участие посол России на Сейшелах Артем Кожин, генеральный директор "Роскино" Эльза Антонова. После показов зрителей ждут творческие встречи с режиссером Дмитрием Хониным и актером Кириллом Кузнецовым.

По словам пресс-службы, фестиваль направлен на укрепление культурных связей и развитие сотрудничества между Россией и Сейшельскими Островами в области кинематографии.