"Сахафильм" снимает картину по рассказу Лескова

Картина получила название "На краю света"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Кинокомпания "Сахафильм" реализует сразу несколько новых проектов, среди которых - фильм по рассказу Николая Лескова и первый анимационный фильм по мотивам якутского героического эпоса "Олонхо". Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель студии Алексей Егоров.

"Сейчас у нас в производстве три проекта. Первый - фильм Эдуарда Новикова "На краю света" по рассказу Николая Лескова, это и фестивальная, и зрительская работа, с сильной человеческой темой. Еще один проект - картина "Бегу и буду", ориентированная на регионального зрителя, а также социальная драма о мошенничестве, находящаяся на стадии постпродакшна", - отметил Егоров.

Он также рассказал, что студия работает над анимационным фильмом по мотивам якутского эпоса "Олонхо". "Мы разрабатываем анимационный фильм по мотивам якутского эпоса "Олонхо" вместе с нашим коллегой Петром Хики. Это будет большая история с национальным характером, интересная не только в республике, но и по всей стране", - отметил руководитель "Сахафильма".

Егоров добавил, что студия сотрудничает с Беларусью и Китаем - в разработке находятся семейная музыкальная комедия и проект о молодом блогере, отправляющемся в самую холодную точку планеты.