Лунгин: ремейки классических фильмов снимают ради денег

Кинорежиссер отметил, что многие режиссеры экранизируют биографии классиков из-за боязни "говорить о современности"

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Режиссеры создают ремейки старых фильмов из-за желания заработать больше денег. Таким мнением с ТАСС поделился кинорежиссер, народный артист России Павел Лунгин.

"Надо придумывать что-то. Это чисто рекламная вещь, потому что жажда денег: все-таки капитализм - это капитализм. Почему так любят "чебурашить", потому что так много вдруг с неба - ты подходишь к машине, опускаешь туда четвертак, и тебе сыплются монеты. Понятно, что сериал "Москва слезам не верит" заработает много денег, потому что люди даже по названию пойдут и будут потом спорить", - сказал собеседник агентства.

Говоря о сериале "Москва слезам не верит. Все только начинается" Жоры Крыжовникова, Лунгин напомнил о его предыдущих работах. В пример он привел картину "Горько", которая, по словам создателя фильма "Остров", создала "потрясающие образы" и была похожа на его свадьбу.

Также Лунгин объяснил, почему многие режиссеры экранизируют биографии классиков. "Боятся говорить о современности. Классик - это зонтик, который тебя предохраняет от давления, от цензурных требований. Классик - это как бы наше все, а кино-то делать хочется людям", - заключил собеседник агентства.

Ранее режиссер поделился с ТАСС своими планами на съемку картины, посвященной жизни и гибели писателя Михаила Лермонтова. Он отметил, что работа находится на этапе поиска финансирования.