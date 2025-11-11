Впервые восемь российских фильмов преодолели рубеж в 1 млрд рублей за пять лет

Лидером стал фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Восемь российских фильмов, вышедших в отечественный прокат в 2025 году, собрали более 1 млрд рублей. Это рекордный показатель за последние пять лет, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино.

Лидером стал фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" (реж. Игорь Волошин), вышедший в прокат 1 января и заработавший 3,34 млрд рублей. На втором месте - "Финист. Первый богатырь" (реж. Дмитрий Дьяченко) с результатом 2,68 млрд рублей, зрители также увидели его в первый день года. Замыкает тройку лидеров картина "Пророк. История Александра Пушкина" (реж. Феликс Умаров), которая вышла в прокат 14 февраля и собрала 1,63 млрд рублей.

В первую пятерку также вошли "Батя 2. Дед" (1,59 млрд рублей) и драма "Август" (1,39 млрд рублей). Сборы свыше 1 млрд рублей также показали "Горыныч" (1,26 млрд), "Кракен" (1,13 млрд) и "Алиса в стране чудес" (1,08 млрд).