Краеведческому музею в ЛНР передали фотодокументальную выставку о Гагарине

В основу экспозиции вошли фотографии из фондов и архивные документы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Музей-заповедник им. Гагарина Смоленской области передал фотодокументальную выставку "Посол по особым поручениям" Новопсковскому краеведческому музею Луганской Народной Республики. В основу экспозиции вошли фотографии из фондов, архивные документы и воспоминания сопровождающих Гагарина лиц в международных поездках, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В рамках межмузейного сотрудничества ФГБУК "Музей-заповедник Ю. А. Гагарина" передал фотодокументальная выставку "Посол по особым поручениям" Новопсковскому краеведческому музею в Луганской Народной Республике. <...> Основу выставки составляют фотографии из фондов "Музея-заповедника Ю. А. Гагарина", документы архива Внешней политики РФ и РГАНТД, воспоминания сопровождающих лиц: Н. П. Каманина, руководителя подготовкой первых космонавтов, Чрезвычайных и Полномочных послов СССР: А. А. Солдатова (Великобритания), А. А. Алексеева (Куба), Н. Я. Тараканова (Шри-Ланка), а также, сотрудника Консульского отдела Посольства СССР в Норвегии Н. М. Морозова", - говорится в сообщении музея им. Гагарина.

Отмечено, что цель выставки - показать роль первого космонавта планеты как посла первой космической державы. Экспозиция ориентирована на зарубежные страны, с которыми СССР находился в геополитическом противоречии, где Гагарин выступал от имени правительства с особыми поручениями. "Для укрепления авторитета Советского Союза в мире в то время он сделал так много, как никто другой. Политические лидеры, знаменитые ученые, писатели, рабочие, студенты, школьники, все хотели увидеть его, обменяться рукопожатиями с человеком, который видел нашу Землю через иллюминатор космического корабля", - отметили в пресс-службе.

По информации пресс-службы музея, за пять лет, с 1961 по 1966 годы, первый космонавт Земли посетил 29 стран мира, а в четырех странах - Финляндии, Болгарии, Франции и Польше побывал дважды. Фотокорреспонденты фотохроники ТАСС, а также начальник отдела по подготовке и обеспечению космических полетов Главного штаба ВВС, генерал-полковник авиации Н. П. Каманин сопровождали Гагарина во всех заграничных поездках. Отмечается, что генерал-полковник стал своеобразным летописцем шествия первого космонавта по планете. "Выставка "Посол по особым поручениям" является логическим продолжением фотодокументального проекта "Наш Гагарин", который в настоящее время экспонируется в Новопсковском краеведческом музее", - добавили в пресс-службе.