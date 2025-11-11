В Калининградском музее впервые представят оригинал "Письма Татьяны"

Рукопись продемонстрируют с подлинным автографом А.С. Пушкина

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 11 ноября. /ТАСС/. Рукопись знаменитого "Письма Татьяны к Онегину" из романа "Евгений Онегин" с подлинным автографом А.С. Пушкина впервые будет представлена общественности в Калининградском областном историко-художественном музее, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения культуры.

"В Калининградском областном историко-художественном музее состоится событие, которое войдет в анналы мировой пушкинистики. Впервые за два столетия будет представлен подлинный автограф Александра Сергеевича Пушкина - цензорская рукопись "Письма Татьяны к Онегину" из романа в стихах "Евгений Онегин", - сказали в пресс-службе.

В музее отмечают, что происхождение рукописи подтверждено архивными материалами и прослежено до наших дней: в 1826 году рукопись прошла цензуру Павла Гаевского -цензора Петербургского цензурного комитета, курировавшего публикации Пушкина, включая альманах "Северные цветы" (1827), где впервые появилось "Письмо Татьяны". На пожелтевшем листе рукописи надпись: "Цензор Павел Гаевский. 9 декабря 1826 г.". В 1827 году текст "Письма" впервые опубликовали в "Северных цветах". В 1830-1860-е годы он хранился в личном архиве графа С. С. Уварова; в 1876 году передан управляющему имениями Уваровых Николаю Михайловичу Терехову (1834 - 1892).

В XX веке рукопись хранили в семье Тереховых. И, наконец, в 2025 году она вновь обнаружена в архиве потомков, владельцем которого является Мария Терехова. "Пометка карандашом "Северные цветы" на первом листе и полное совпадение с первой публикацией 1827 года доказывают, что перед нами тот самый "прижизненный" для поэмы текст, прошедший через руку цензора.

По оценке Сергея Некрасова - президента Всероссийского музея А. С. Пушкина (Санкт-Петербург), "это открытие огромной научной и символической ценности". "Перед нами редчайший документ - момент рождения великого текста в его официальной, цензорской форме. Такие находки не просто пополняют коллекции, они меняют само понимание культурной памяти России", - считает Вадим Вольфсон, директор Музея Просвещения "Книжная галерея Вольфсона".

Владелица рукописи калининградка Мария Терехова, слова которой приводит пресс-служба музея, отмечает: "Для нашей семьи эта рукопись всегда была не только реликвией, но и символом честного служения предков русской культуре. Мы рады вернуть ее в научный и культурный оборот".