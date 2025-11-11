В Музей Победы передали более 1 тыс. историй деятелей культуры ВОВ

Они вошли в базу всенародного исторического проекта "Лица Победы"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Более тысячи историй о писателях, актерах, музыкантах, художниках и музейных работниках, внесших вклад в культуру во времена Великой Отечественной войны, передали на вечное хранение в Музей Победы деятели искусства из разных регионов России. Торжественная церемония передачи архивных материалов состоялась в мультимедийном зале музея, передает корреспондент ТАСС.

Истории, собранные добровольцами Всероссийского общественного движения "Волонтеры культуры", вошли в базу всенародного исторического проекта "Лица Победы". Всего в депозитарий проекта уже внесено 953 биографии деятелей культуры, а общий массив собранных материалов превысил 1,1 тыс. историй.

"Во время Великой Отечественной войны артисты, музыканты, художники, писатели и работники сцены поддерживали моральный дух солдат и тружеников тыла. Они сохраняли культурное наследие и вносили свой вклад в Великую Победу. Сегодня важно, чтобы молодое поколение понимало: культура - это не только сцена и холст, но и сила, которая способна объединять, лечить и вдохновлять страну в самые тяжелые времена", - отметили в Музее Победы.

Перед началом церемонии участники в Зале памяти и скорби на Поклонной горе возложили цветы к монументу "Скорбь" и почтили память павших.

По словам руководителя проекта "Лица Победы" Варвары Ерохиной, работа по сбору и оцифровке историй велась более года. "Это истории тех, для кого талант стал оружием, а сцена - фронтом. Мы сохраняем память о людях, которые вдохновляли, лечили души, хранили традиции и веру в Победу", - сказала она.

ТАСС - генеральный информационный партнер музея.