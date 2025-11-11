Умер экс-солист Living in a Box Ричард Дарбишир

Ему было 65 лет

Редакция сайта ТАСС

Ричард Дарбишир © Michael Putland/ Getty Images

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Один из основателей и бывший солист британской синтпоп-группы Living in a Box Ричард Дарбишир умер в возрасте 65 лет. Об этом говорится в заявлении, распространенном на сайте группы из Шеффилда.

"С глубокой печалью мы вынуждены сообщить о кончине Ричарда Дарбишира, одного из основателей и ведущего вокалиста группы Living In A Box с 1987 по 1990 год", - отмечается сообщении. Два оставшихся участника группы, Маркус Вир и Энтони Критчлоу, написали, что Дарбишир был человеком "невероятного таланта", вокальные способности которого "не имели границ". "Будучи автором песен, Ричард был сердцем всего, что мы делали, истинным мастером своего дела. Ричард без восторга относился к положению "поп-звезды", всегда избегая той славы, которая неизбежно сопутствовала нашему успеху. Он ненавидел фотосессии, интервью, телепередачи и считал все это немного глупым", - говорится в сообщении.

Группа была основана в 1980 году, а самым большим ее успехом стала одноименная с названием коллектива песня Living in a Box, выпущенная в 1987 году в альбоме с таким же названием. Она достигла пятого места в музыкальном чарте Соединенного Королевства и вошла в двадцатку американского хит-парада Billboard Hot 100. В 1989 году группа выпустила еще более успешный альбом - Gatecrashin. Две композиции из него вошли в топ-10 британских чартов, а сама пластинка в хит-параде альбомов заняла 21-е место.

Третий альбом группы так и не увидел свет - Living in a Box прекратила свое существование из-за творческих разногласий ее участников, а также проблем со звукозаписывающей компанией.