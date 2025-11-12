"Левша" и "Трудно быть богом" стали самыми ожидаемыми экранизациями по версии "Читки 4.0"

Самым интересным проектом в разработке признали "Убыр" Любови Мульменко по книге Шамиля Идиатуллина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Приз за самую ожидаемую киноэкранизацию получила картина "Левша" режиссера Владимира Беседина, а в категории сериалов победил проект "Трудно быть богом" режиссера Дмитрия Тюрина. Итоги фестиваля экранизаций "Читка 4.0" подвели в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Сейчас я поймал себя на мысли - здорово, что проект еще до конца не закончен, но уже чувствуется от вас такая отдача. Это невероятно осознавать, спасибо", - сказал со сцены сценарист сериала "Трудно быть богом" Андрей Золотарев.

Самым интересным проектом в разработке признан "Убыр" Любови Мульменко по книге Шамиля Идиатуллина. Диплом жюри в этой категории получил проект "Тайны чароводья" по книгам Юлии Ивановой. Самым перспективным литературным проектом для экранизации названа книга "Моя Лола. Записки мать-и-мачехи".

Специальным призом фестиваля "За воплощение классической и современной литературы в кино" посмертно был награжден режиссер Юрий Мороз. Продюсеры Данила Шарапов и Петр Ануров удостоились спецпризов "За создание событийных экранизаций".

Фестиваль экранизаций и форум кино и литературы "Читка" проходит 10 и 11 ноября. Конкурсная программа форума включает "Конкурс проектов в разработке", демонстрирующий экранизации, находящиеся в поиске партнеров, и "Конкурс проектов в производстве". Кроме того, в рамках форума предусмотрен традиционный литературный питчинг, где издательства представляют книжные новинки с открытыми правами. В мероприятии ежегодно участвуют более 15 ведущих издательств. На "Читке" ранее были впервые представлены такие проекты, как "В списках не значился", "Тоннель", "Ганди молчал по субботам", "Бременские музыканты", "Злые люди", "Волшебник Изумрудного города", "Танцуй, селедка!" и другие.

ТАСС - генеральный информационный партнер.