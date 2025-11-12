В Зарядье представили выставку номинантов шестой Московской арт премии

Организаторы выставки отметили, что вдохновлялись московскими фактурами и материалами разных исторических эпох

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Выставка номинантов шестой Московской арт премии открылась в медиацентре парка "Зарядье", передает корреспондент ТАСС. Награда присуждается проектам, которые стали важными событиями в культурной жизни столицы за последние полтора года и сделали вклад в развитие современного искусства.

"В новом сезоне нельзя не отметить значительный и продолжающийся интерес к традиционному искусству и этническим темам. В то же время реализовано множество проектов, отражающих активную гражданскую позицию авторов. Например, выставки, посвященные специальной военной операции. Это искусство заметно приблизилось к обществу по сравнению с предыдущими годами; дистанция между художником и зрителем значительно сократилась", - поделился своими наблюдениями с ТАСС участник экспертного совета премии, директор Государственного музейно-выставочного центра "Росизо" Иван Лыкошин. Он уточнил, что такая тенденция касается не только изобразительного искусства, но и театра, кино и литературы - всех номинаций, представленных премией.

В этом году на премию заявлено свыше 1 тыс. проектов, которые отвечают одному из главных критериев: они были реализованы в Москве, посвящены городу или созданы по заказу городских учреждений. Среди номинаций: "Изобразительное искусство и архитектура", "Музыка", "Кино", "Театр" и "Литература". Лучшие из проектов стали частью выставки.

В номинации "Изобразительное искусство и архитектура" представлено более 30 проектов современных художников. Среди них: выставка "Свояси. Путь современного искусства", исследующая национальные традиции; "Зураб Церетели. Солнечный сад"; ретроспектива Игоря Шелковского "Небесный город"; V триеннале текстильного искусства "Многообразие связей"; выставка Антона Беликова и Светланы Чепровой о судьбе человека на войне; а также "Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы" и "Москвичка" в Музее Москвы, и персональная выставка Николая Полисского "Электроарт". В числе участников экспозиции - писатели Игорь Мальцев, Алексей Колесников, Кирилл Рябов, Анна Чухлебова, Дмитрий Лекух. В зоне "Музыка" будут представлены работы Владимира Раннева, Николая Попова, Олега Макарова, Павла Паньковского, Анны Поспеловой, Сергея Уварова, а в "Кино-театре" продемонстрируют проекты Сергея Мокрицкого, Кирилла Поликарпова, Дарьи Шумаковой, Серафима Инфанте, Максима Гуреева, Юрия Квятковского, Галины Зальцман, Яны Сексте и других.

Жюри конкурса

Среди членов экспертного совета нового сезона премии также директор парка "Зарядье" Иван Демидов, директор ГМИИ им. А. С. Пушкина Ольга Галактионова, директор Музея Москвы Анна Трапкова, директор ММАМ Ольга Свиблова, главный режиссер РАМТ Марина Брусникина, композитор Николай Попов, продюсер Наталья Мокрицкая, директор "Москонцерта" Илья Бачурин и другие.