Уникальные оцифрованные фрески XVII в. Гурия Никитина впервые покажут на Вологодчине

Масштабная выставка откроется 20 ноября в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Оцифрованные фрески талантливого костромского иконописца XVII века Гурия Никитина, его иллюстрации к книге "Откровения Иоанна Богослова" ("Апокалипсис") впервые покажут в Вологодской области. Масштабная выставка откроется 20 ноября в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, сообщили ТАСС в музее.

"В Вологодской области представят монументальные росписи Троицкого собора Данилова монастыря из Переславля-Залесского. Выставочный проект, реализуемый научно-просветительским центром "Индрик" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, представят на двух площадках - в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике и в Мастерской Татьяны Чистяковой в Вологде", - сообщили ТАСС в музее.

По словам генерального директора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Татьяны Веретновой, до недавнего времени имя иконописца Гурия Никитина, под руководством которого артелью костромских художников была создана роспись Троицкого собора, незаслуженно оставалось в тени таких титанов церковного искусства, как Андрей Рублев и Дионисий. "В этом году организаторы выставочного проекта "Образы Откровения. Фрески Гурия Никитина в Даниловом монастыре Переславля-Залесского" решили изменить эту ситуацию и рассказать общественности об уникальном иконописце XVII столетия. Вологжане смогут познакомиться с трудами Гурия Никитина дважды - в областной столице и в историческом городе Русского Севера - Кириллове", - рассказала руководитель музея.

О наследии иконописца

Фрески представляют уникальный цикл, последовательно иллюстрирующий все основные сюжеты "Откровения Иоанна Богослова" ("Апокалипсиса") - самой загадочной и символически насыщенной книги христианства.

"В отличие от фрагментарного наследия многих современников мастера, этот памятник сохранился в удивительной целостности, и являет редкую возможность для глубокого погружения в русскую традиционную духовную культуру переломной эпохи вступления Московской Руси в Новое время. Проект начался с фундаментального исследования фресок: анализа их сюжетов, стилистических особенностей и богословского содержания. Далее была произведена высокотехнологичная оцифровка росписей для их детальной фиксации и сохранности. На основе этих материалов создана передвижная выставочная экспозиция, а также разработан общедоступный интерактивный 3D-путеводитель по фрескам Троицкого собора, размещенный в интернете, который позволит пользователям всего мира детально рассмотреть иконописные сюжеты и получить представление о том, как "читать" иконографические "тексты" и понимать систему храмовых росписей", - подчеркнул директор научно-просветительского центра "Индрик", руководитель проекта Кирилл Вах.

В ходе проекта будет представлен документальный фильм о Гурии Никитине и его фресках. После кинопоказа гости смогут пообщаться с авторами проекта и участниками создания фильма. Выставка в Кириллове будет работать с 20 ноября по 8 декабря бесплатно для всех желающих. Открытие проекта в Вологде состоится 12 декабря на площадке Мастерской Татьяны Чистяковой. Из областной столицы фотоэкспозиция отправится в Нижегородскую область и будет представлена в Арзамасе.