Кирилло-Белозерский музей запустит "Зимние вечера в музее" с известными артистами

Их откроет советский и российский композитор, поэтесса, певица Ирина Грибулина

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Новая программа "Зимние вечера в музее" с участием известных артистов начнется в декабре в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, мероприятия пройдут на главной музейной сцене, в здании Братских келий XVII века. Их откроет советский и российский композитор, поэтесса, певица Ирина Грибулина, сообщили ТАСС в музее.

"Зимние вечера в музее" станут еще одной точкой притяжения туристов на Русском Севере. Здесь, в центре православной обители, гости смогут насладиться не только историей и архитектурой монастырского комплекса, но и приобщиться к театральному и концертному искусству. Посетители музея встретятся с известной российской певицей Ириной Грибулиной, насладятся "Музыкальными страницами Вологодчины" в исполнении Камерного оркестра областной филармонии под управлением заслуженного артиста России Александра Лоскутова, побывают на концерте вокального ансамбля "Аксиос", участники которого регулярно совершают богослужения в храмах Вологодской митрополии и в составе архиерейского хора", - сообщила генеральный директор музея-заповедника Юлия Веретнова.

Завершат программу "Церковницкие вечера" и встреча с вологодской актрисой и певицей Яной Сорокиной. Всего в рамках культурной программы будет представлено пять оригинальных музыкальных выступлений.

По словам руководителя культурных проектов музея Сергея Беляшова, открытие "Зимних вечером в музее" состоится 3 декабря. Впервые в Вологодскую область приедет Ирина Грибулина с творческим вечером. Она расскажет, как первыми исполнителями ее песен стали известные советские и российские артисты Валерий Леонтьев и Людмила Гурченко, а затем и Иосиф Кобзон, Роза Рымбаева, Анна Вески, Валерий Ободзинский, Валентина Толкунова, Сергей Шакуров, Екатерина Гусева, Александр Маршал, Николай Караченцов, Александр Абдулов, Юлиан, Эммануил Виторган и многие другие звезды кино и эстрады. Зрители услышат известные композиции в исполнении автора.

С участием Грибулиной был снят один из первых в СССР отечественных видеоклипов. В дуэте с Николаем Караченцевым она исполнила песню "Ссора" для новогоднего "Голубого огонька" в 1987 году.

Встреча с Грибулиной состоится 3 декабря в 18:00 и пройдет при поддержке Министерства культуры России и федеральной программы "Пушкинская карта".