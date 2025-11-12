Премьера сериала "Тоннель" с Елизаветой Боярской состоится 1 декабря

Проект поставлен режиссером Флюзой Фархшатовой

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьера криминального триллера "Тоннель" с Елизаветой Боярской в главной роли состоится 1 декабря. Проект поставлен режиссером Флюзой Фархшатовой, известной по картинам "Комплекс бога", "Спроси Марту" и "О чем говорят мужчины. Продолжение", сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-платформы KION.

"Сериал выйдет на KION 1 декабря - после эксклюзивного показа в онлайн-кинотеатре "Тоннель" покажут в эфире телеканала НТВ. Съемки проходили в аутентичных локациях Санкт-Петербурга, Шушар, Токсовского карьера, а также в приграничных городах Неман и Советск (Калининградская область). Производство - студия KIONFILM и кинокомпания Team Films совместно с телеканалом НТВ", - говорится в сообщении.

В центре сюжета - история неподкупной таможенницы Светланы Суворовой, которая вынуждена нарушить собственные принципы ради спасения мужа, оказавшегося в руках преступников. По словам режиссера, "Тоннель" - это в первую очередь психологическая драма на фоне криминального сюжета, история о поиске себя и преодолении внутренних границ".

Актриса Елизавета Боярская отметила, что съемочный процесс сериала "Тоннель" был непростым, однако команда черпала вдохновение у режиссера Флюзы Фархшатовой, которая, по словам артистки, стала для всех настоящим лидером и мотиватором. "Когда уже казалось, что нет ни сил, ни настроения, ни позитивных эмоций, мы смотрели на Флюзу и думали - если она держится, если она может, если она горит, тогда и мы сможем", - сказала Боярская.

Сценарий написали Настя Кузнецова ("Чики") и Роман Жигалов. В сериале снялись Елизавета Боярская, Сергей Гилев, Даниил Страхов, Таисья Калинина, Мамука Патарава, Александр Аверин, Кирилл Болтаев и другие. Первый показ "Тоннеля" впервые состоялся на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон", прошедшем с 15 по 20 сентября в Сочи, где проект получил теплый прием критиков.