Умер актер из "Ментовских войн" и "Невского" Иван Фирсов

Ему было 57 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский актер Иван Фирсов умер 10 ноября в возрасте 57 лет. Об этом ТАСС сообщила жена артиста.

"Да, его действительно не стало. Причиной стал рак", - сказала она.

Фирсов родился 30 января 1968 года в Ленинграде. Его актерская карьера началась в 2010 году, он сыграл роль в эпизоде сериала "Дознаватель".

Всего актер сыграл в более чем 20 проектах, в том числе в сериалах "Невский", "Морские дьяволы. Особое задание", "Ментовские войны-9", "Условный мент-2", "Реализация" и другие.