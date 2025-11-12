Никита Михалков работает над сценарием нового фильма

Режиссер отметил, что пишет сценарий вместе с Сергеем Минаевым

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 12 ноября. /ТАСС/. Народный артист РФ режиссер Никита Михалков совместно с Сергеем Минаевым работает над сценарием нового фильма.

"Сейчас мы работаем вместе с Сергеем Минаевым, пишем сценарий. Пока я не буду раскрывать тему. Не буду загадывать, мы работаем", - рассказал Михалков журналистам.

Он отметил, что ранее работал над фильмом "Шоколадный револьвер". "Но там все довольно тесно было связано с Голливудом, и в связи со всеми событиями это стало неактуально", - отметил режиссер.

Никита Михалков - Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, актер, режиссер, председатель союза кинематографистов РФ, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", автор и ведущий программы "БесогонТВ", инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка".

Среди режиссерских работ Михалкова - порядка 40 фильмов, принесших ему награды и признание не только в России, но и за рубежом: "Сибирский цирюльник", "Раба любви", "Без свидетелей", "Пять вечеров", "Свой среди чужих, чужой среди своих". Одна из лент, драма "Утомленные солнцем", в 1995 году была удостоена премии "Оскар".