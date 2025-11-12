"Москино": в Москве наблюдается высокий интерес к документальному кино

На прошлом Всероссийском фестивале документального кино "Неизвестная Россия" заполняемость зала в кинотеатрах "Москино" была выше 70%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Москвичи демонстрируют высокий уровень интереса к документальным фильмам, сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор "Москино" Георгий Прокопов.

"Мы видим, что в Москве есть интерес к документальному кино, он высокий. Мы со своей стороны и город традиционно, и правительство Москвы поддерживают проекты, у которых есть интеллектуальные, образовательные компоненты. Компоненты, которые несут в себе культурный код, это действительно важно", - сказал Прокопов.

Он отметил, что на прошлом Всероссийском фестивале документального кино "Неизвестная Россия" заполняемость зала в кинотеатрах "Москино" была выше 70%. "Для нас это был очень высокий показатель, поэтому мы приняли решение для следующего фестиваля расширить свое участие в программе. В нем примут участие больше наших кинотеатров, в том числе, я думаю, отдельные кинотеатры мы выделим под показ проектов, которые планируется как международные, то есть, от участников, которые будут из других стран присылать свои фильмы на фестиваль", - добавил он.

Прокопов добавил, что сегодня в сети кинотеатров "Москино" 13 кинотеатров, почти все примут участие в фестивале.