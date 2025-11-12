В КБР чеченский художник Рустам Яхиханов представил раритетные кавказские кувшины

Выставка "Дыхание жизни" открылась в павильоне современного искусства Парка столетия КБР в Нальчике, на ней представлено 50 различных работ

НАЛЬЧИК, 12 ноября. /ТАСС/. Художник из Чеченской Республики Рустам Яхиханов впервые представил в Кабардино-Балкарии две выставки в Парке столетия КБР и в экспромт-галерее. Центральными предметами картин и экспонатами выставок в Нальчике стали раритетные кавказские кувшины, возраст некоторых достигает 100 лет, передает корреспондент ТАСС.

"Больше десяти лет я приобретал старинные предметы, в том числе кувшины, коллекционировал. Решил попробовать писать их с натуры, как натюрморт. Потом зародилась идея с кувшинами. На Кавказе это сосуд, который нас всегда сопровождает по жизни, без него мы не можем легко жить, он всегда под рукой. Но именно старинные кувшины привлекают своей красотой, фактурой, орнаментами, цветом и даже ржавчиной. Наряжаю их драпировками, создаю образы ", - рассказал ТАСС Яхиханов.

Выставка "Дыхание жизни" открылась в павильоне современного искусства Парка столетия КБР, на ней представлено 50 различных работ. Основная часть экспозиции - живописные и графические полотна. Почти все они объединены темой традиционного кавказского кувшина. Представлены также инсталляции, которые зритель может не только увидеть, но и потрогать: например, кувшин, наполненный кукурузой. Мастер представил почти два десятка раритетных сосудов, возраст некоторых из них достигает порядка 100 лет.

"Выставка "Дыхание жизни" со скульптурами и инсталляциями создана была специально для Кабардино-Балкарии. Считаю, что она очень гармонично вписалась в платформу павильона современного искусства в Нальчике. Сам павильон стеклянный, он уходит в парк, что ощущается эмоционально. Получил хороший зрительский отклик и планирую показать экспозицию в родном Грозном. Также сейчас идут переговоры с Владикавказом и, возможно, Махачкалой", - добавил Яхиханов.

Вторая выставка работ мастера открылась на пешеходной части улицы Кабардинской в Нальчике. Художник представил рисунки раннего периода своего творчества и картины, посвященные Кавказу.

Рустам Яхиханов окончил Санкт-Петербургскую художественную академию им. Репина (мастерская монументальной живописи под руководством академика К. Быстрова). Член Союза художников РФ, народный художник Чеченской Республики, старший преподаватель кафедры рисунка факультета графики Санкт-Петербургской художественной академии им. Репина. Награжден серебряной медалью Российской академии художеств за успешную творческую деятельность.