Кустурица объяснил спад интереса к авторскому кино проблемами дистрибуции

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сербский сценарист и режиссер Эмир Кустурица считает, что снижение интереса к авторскому кино связано прежде всего с трудностями его распространения. Таким мнением он поделился на творческой встрече во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) в рамках 45-го международного студенческого фестиваля ВГИК.

"Авторский фильм умирает - это правда, но это не очевидно, потому что авторские фильмы есть, мы видим каждый год некоторые из них. Если дистрибуция этих фильмов будет только для [избранной аудитории] , тогда его уже не будет", - отметил председатель международного жюри фестиваля. Он добавил, что вопрос о том, как сделать дистрибуцию хорошего фильма, у которого нет сильных коммерческих аспектов, остается открытым.

Кустурица провел параллель со своим опытом, отметив, что раньше такие фильмы могли дольше оставаться в прокате. "[Дистрибуция авторского кино] была возможна 30 лет назад. Когда у меня был фильм "Черная кошка, белый кот", он шел [в прокате] три месяца на Шанз-Элизе (Елисейские поля, центральная улица в Париже - прим. ТАСС). Сейчас это невозможно: семь-восемь дней хороший фильм [держится], а на девятый его уже нет, это новые условия жизни, новые детерминанты", - добавил Кустурица.

Международный этап студенческого фестиваля ВГИК проходит с 10 по 14 ноября. Первый этап конкурса состоялся 20-24 октября. Главной темой юбилейного года стали глобальные ценности, которые являются связующим звеном культур разных стран. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.