В Петербурге пройдет концерт "Рояль для Курехина"

На нем вживую прозвучит импровизация музыканта. записанная в 1991 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Концерт-презентация "Рояль для Курехина" пройдет в Петербурге с представлением концертного рояля Steinway & Sons D-274. В Центре современного искусства имени Сергея Курехина на этом инструменте будет вживую повторена его импровизация, записанная в Центре искусств Давкот британского города Стоктон 29 мая 1991 года, сообщила пресс-служба Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

На такой эксперимент отважился пианист, композитор, основатель творческого объединения Mader Nort Ярослав Коваленко, куратор программ академической музыки Центра Курехина. Он исполнит это произведение в собственной транскрипции для фортепиано соло.

"Масштабное постмодернисткое полотно, известное под названием альбом "Давкот", отражает сиюминутный музыкальный полет мысли гения, в которой под одной концептуальной аркой смешались жанры танго, вальса, марша, хорал, буги-вуги и цитаты из музыки классиков", - рассказали в пресс-службе.

Steinway & Sons D-274 - флагманская модель всемирно известного бренда, запатентованная еще в 1878 году.

Уникальность инструмента для Центра Курехина в системе Harmonic Damper Setting, позволяющей тонко настроить регулировку взаимодействия демпферов со струнами, убрать лишние призвуки и "грязные" обертоны, сохраняя при этом максимально чистое затухание. Инструмент способен заполнить звуком зал на 2-3 тысячи слушателей.

О Курехине и Центре его имени

Сергей Курехин (1954-1996) - музыкант-авангардист, композитор, киносценарист, актер, шоумен и ярчайшая личность в российской истории конца ХХ века. Названный его именем Центр на Васильевском острове стал современным культурным кластером для творчества и общения. В программе центра - фестивали SKIF и "Поп-механика", "Этно-механика", "Электро-механика", "Цифровая механика", "Арт-стена" с участием ярких молодых художников, артистов и музыкантов. Дело мужа продолжает в этих стенах его друг и единомышленник Анастасия Курехина, сохраняющая все эти годы уникальный дух этой культурной достопримечательности Петербурга.