Shaman оценил работу с Игорем Бутманом при создании совместной песни

Певцу было комфортно и приятно сотрудничать c саксофонистом

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову, также известному как Shaman, было комфортно и приятно сотрудничать c народным артистом РФ, саксофонистом Игорем Бутманом. Об этом ТАСС сообщил Дронов.

Shaman и Бутман представили совместную песню "Я красиво живу".

"Мне кажется, каждый артист мечтает создать композицию с саксофонной партией. Но не все превращают мечту в реальность. В этом процессе очень важно найти мастера джазового инструмента, который сможет раскрыть замысел композиции. Игорь Бутман - настоящий виртуоз, много лет влюбленный в свое дело и преданный музыке. В этом отношении мы совпали, поэтому работать вместе было очень комфортно. И вообще очень приятно работать с тем, кто столько лет не останавливается, ищет новое звучание и движет музыку вперед" - рассказал собеседник агентства.

Бутман отметил, что идея композиции с партией саксофона была придумана Дроновым. "Для меня было важно раскрыть философскую глубину замысла. Саксофон - инструмент с особым характером, способный выражать вневременные истины. Его тембр может звучать мягко и проникновенно, обращаясь к тем основам бытия, что остаются незыблемыми перед любыми жизненными бурями", - добавил он.