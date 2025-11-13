Путин объявил благодарность Пельшу за заслуги в области СМИ

Благодарность была объявлена телеведущему в том числе за многолетнюю добросовестную работу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О поощрении", в котором объявил благодарность телеведущему Валдису Пельшу за заслуги в области средств массовой информации. Документ опубликован.

Отмечается, что благодарность была объявлена в том числе за многолетнюю добросовестную работу.

Пельш наиболее известен как ведущий телепередач "Угадай мелодию", "Розыгрыш" и "Русская рулетка".