Путин объявил благодарность Пельшу за заслуги в области СМИ
Редакция сайта ТАСС
04:39
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О поощрении", в котором объявил благодарность телеведущему Валдису Пельшу за заслуги в области средств массовой информации. Документ опубликован.
Отмечается, что благодарность была объявлена в том числе за многолетнюю добросовестную работу.
Пельш наиболее известен как ведущий телепередач "Угадай мелодию", "Розыгрыш" и "Русская рулетка".