Фестиваль "Неизвестная Россия" впервые примет международных документалистов

Прием заявок открыт до 15 февраля 2026 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Прием заявок на III фестиваль документального кино "Неизвестная Россия" стартовал в Москве. В 2025 году форум впервые приглашает к участию зарубежных авторов и представит обновленную деловую программу, рассказал генеральный директор телекомпании НТВ Алексей Земский в пресс-центре ТАСС.

"В этом году мы проводим уже третий Всероссийский фестиваль документального кино, и его география значительно расширяется - он становится международным. Мы хотим, чтобы в нем участвовали не только российские режиссеры, но и документалисты из ближнего и дальнего зарубежья, где с интересом смотрят наше кино. Нам хочется, чтобы зрители за рубежом видели Россию не только через политику, но и через человеческие истории, рассказанные в наших фильмах", - отметил Земский.

Президент фестиваля Вячеслав Гольдфельд подчеркнул, что документальное кино становится "языком доверия между людьми и странами". В обновленной программе запланированы круглые столы, панельные дискуссии и мастер-классы по продюсированию и продвижению фильмов. В 2025 году у фестиваля появятся два сопредседателя - Сергей Шумаков и Саида Медведева. Конкурсная программа дополнится новой номинацией "Душа России", посвященной человеческим историям о созидании и взаимопомощи.

Прием заявок открыт до 15 февраля 2026 года, церемония награждения лауреатов состоится 26 марта в московском кинотеатре "Октябрь". Организаторы фестиваля - телекомпания НТВ, медиахолдинг ВГТРК, киносеть "Москино" и Русское географическое общество при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.