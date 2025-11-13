В Приморье пройдет премьера оперы "История Кая и Герды"

Она состоится 25 и 26 декабря на Приморской сцене Мариинского театра

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Новое прочтение сказки Ганса Христиана Андерсона "Снежная королева" увидят зрители Приморской сцены Мариинского театра во время премьеры оперы "История Кая и Герды" в конце декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра.

"25 и 26 декабря на Приморской сцене Мариинского театра состоится первая оперная премьера сезона - "История Кая и Герды" 6+ Сергея Баневича. Спектакль Приморской сцены станет новым прочтением любимой сказки", - говорится в сообщении.

Первоначально опера носила название "История Герды и Кая" и с 1980 года шла на сцене Ленинградского театра оперы и балета им С.М. Кирова, выдержав более ста представлений. В 1996 и 2009 годах появились новые редакции в России, а для зарубежных постановок, включая исполнение в Гайдн-зале замка Эстергази, была создана версия с немецким либретто.

Постановка на Приморской сцене - новое обращение к музыкальному произведению, одним из особенностей которого станет участие в нем воспитанники приморского филиала Московской государственной академии хореографии. Спектакль готовят режиссёр Александр Пономарев и художник-постановщик Петр Окунев. За режиссерским пультом - Михаил Леонтьев.

Также на Приморской сцене Мариинского театра 20, 21 и 22 ноября на пройдут три вечера, посвящённые столетию со дня рождения одной из величайших балерин двадцатого века Майи Плисецкой. Зрители увидят "Кармен-сюита" 12+, а также балет "Конёк-Горбунок" 6+, партитуру которого композитор Родион Щедрин посвятил Майе Михайловне.

ТАСС - информационный партнер Приморской сцены Мариинского театра.