"Кульпросвет" открыл раненым ветеранам доступ к музеям Петербурга

Временная экспозиция охватывает четыре столетия, в которых существует город

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Историю Петербурга в интерактивном формате от исторического парка "Россия - моя история" представили пациентам Госпиталя для ветеранов войн. Как отметил в беседе с ТАСС начальник учреждения Максим Кабанов, временная экспозиция "Кульпросвета" открывает всем раненым возможность участия в культурной и музейной жизни города.

"Мы должны лечить не только тело, но и душу. Эта выставка сделана для всех пациентов госпиталя и медицинского персонала. <…> Те ребята, которые у нас лечатся, они в основном из регионов, они не знают Санкт-Петербург. Познакомившись в городом на выставке, потом они передвигаясь по нему, будут знать о его истории", - отметил Кабанов.

Временная экспозиция охватывает четыре столетия, в которых существует Петербург. В каждый век добавлены характерные черты: XVIII век - это время зарождения города и принципов его дальнейшего строительства, XIX - становление крупного города, императорской столицы, XX век рассказывает о Ленинградской закалке, а XXI визуализирует век амбициозных новых проектов.

"По информации здесь есть очень интересные связки: один из экспонатов - это макет памятника Александру Суворову. Мы его привыкли воспринимать как царский элемент, но это маркер неразрывной связи в истории нашего города", - сказала специалист по экспозиционно-выставочной деятельности центра "Россия - моя история" Дарья Биткова.

Выставка будет дополнена лекциями, мастер-классами и другими образовательными мероприятиями.

Далее проект "Культпросвет" отправится в одну из библиотек Петербурга.

Об историческом парке

"Россия - моя история" - мультимедийный комплекс, в котором представлена история России с древнейших времен. Он включает в себя два зала, рассказывающих об истории России с древних времен до современности, и зал истории Санкт-Петербурга. Кроме того, есть пространство для временных экспозиций, шесть лекториев, два конференц-зала, ресторан и рабочие классы. В комплексе использовано около тысячи сложных технологических решений и мультимедийных устройств. Более чем тысячелетняя история страны преподносится при помощи современных технологий - видеостен, панорамных кинотеатров, 3D-реконструкций городов и сражений, голографических инсталляций. Первый подобный комплекс появился в 2015 году в Москве. В Петербурге исторический парк был открыт в 2017 году. Филиалы комплекса есть в 26 городах России, в том числе Мелитополе и Луганске.