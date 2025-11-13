МГИК и "Арктикуголь" будут укреплять культурные связи в Арктике

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Московский государственный институт культуры (МГИК) и трест "Арктикуголь" намерены сотрудничать в рамках международных инициатив, укрепляя культурные связи в Арктике. Об этом сообщила пресс-служба института.

"Документ закрепляет партнерские отношения в целях развития образовательных программ, проведения научных исследований, организации совместных культурных инициатив, включая деятельность на территории архипелага Шпицберген - уникального пространства, где культура, наука и арктическая идентичность переплетаются", - говорится в сообщении.

В рамках договора планируется проводить совместные семинары, конференции и круглые столы по вопросам культурного наследия Арктики, реализовывать проекты, направленные на развитие культуры Российской Федерации в арктическом регионе, сотрудничать в рамках международных инициатив, укрепляя культурные связи в Арктике.

Россия ведет экономическую деятельность на Шпицбергене более 90 лет. В 1931 году был основан государственный трест "Арктикуголь", который добывает 120 тыс. тонн угля в год. Компания владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.