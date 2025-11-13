Юрий Быков и Александр Велединский вошли в жюри IV фестиваля авторского кино "Зимний"

Как отметил генеральный продюсер фестиваля Максим Королев, важно, что в этом году в жюри сразу два режиссера, и это может стать интересным решением

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Режиссеры Александр Велединский, Юрий Быков, актеры Екатерина Вилкова, Денис Власенко, а также продюсер Юлия Мишкинене и киновед Иван Кудрявцев стали членами жюри IV Открытого российского кинофестиваля авторского кино "Зимний". Об этом ТАСС сообщили организаторы киносмотра.

"В жюри вошли ведущие представители киноиндустрии, включая режиссеров, актеров, киноведов и продюсеров, что позволит объединить разнообразные профессиональные точки зрения при оценке конкурсных работ. Председателем жюри этого года будет режиссер Александр Велединский, также в жюри вошли режиссер Юрий Быков, актриса Екатерина Вилкова, актер Денис Власенко, продюсер Юлия Мишкинене и киновед Иван Кудрявцев", - сообщили организаторы.

Как отметил генеральный продюсер фестиваля Максим Королев, важно, что в этом году в жюри сразу два режиссера, и это может стать интересным решением. "Обычно мы формируем жюри с одним представителем каждой профессии, но сейчас решили поступить немного иначе. У нас будет сразу два мнения и два типа сильных режиссерских подходов - будет интересно оценить, как это повлияет на решения жюри".

В свою очередь Велединский отметил для себя важность понимания того, чем сегодня живет современное авторское кино. "Посмотреть, какие темы сегодня волнуют режиссеров, какие визуальные решения они выбирают, как меняется язык кино. Авторское кино всегда идет вперед, прокладывает путь для всего кинопроцесса, и оценить этот срез времени - особая возможность", - указывает режиссер Александр Велединский.

Открытый российский кинофестиваль авторского кино "Зимний" пройдет с 1 по 7 декабря в Москве. Программным директором фестиваля является Наталья Мокрицкая. Генеральный продюсер фестиваля - Максим Королев.

Учредителями, как и в предыдущие годы, выступят "Кинокомпания Альянс" и Российский Фонд Культуры. Кинофестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

По данным дирекции фестиваля, в 2024 году "Зимний" за все дни посетили более 11 тысяч зрителей. Главную награду прошлого года получил фильм "Операция "Холодно". Режиссер картины Данил Иванов был признан лучшим режиссером, а Антон Кузнецов - лучшим актером. ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.