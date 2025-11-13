В кинотеатрах сети "Каро" покажут трансляцию "Щелкунчика"

Показ состоится 21 декабря

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Балет "Щелкунчик" в постановке Юрия Посохова покажут почти в 170 кинотеатрах сети "Каро" в рамках проекта "Театр в кино". Об этом журналистам сообщил генеральный директор Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Андрей Борисов.

"Этот проект - "Театр в кино" - делает искусство более демократичным и близким людям самых разных социальных страт. Это для нас тоже очень важно. И поэтому мы представляем спектакль, который пользуется популярностью и востребован всеми - это спектакль "Щелкунчик" в постановке Юры Косыхова, спектакль 2022 года", - сказал Борисов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проекту "Театр в кино".

Он уточнил, что балет покажут в прямой трансляции во всех кинотеатрах сети "Каро". "По моим подсчетам, <…> это где-то 170 кинозалов, если я не ошибаюсь. Это значительная цифра. [Показ] будет в воскресенье, 21 декабря, в 12:00. И важно, что это не запись, а почти спектакль, который передает энергию живого присутствия, которую мы хотим разделить с тысячами зрителей одновременно", - добавил он.

Проект "Театр в кино" реализуется телеканалом "Россия-Культура" и дистрибуторской компанией "Кино. Арт. Про". Поддержку проекту оказали Министерство культуры РФ и более 10 российских театров. Третий сезон проекта откроется 16 ноября в киноцентре "Октябрь" премьерой киноверсии спектакля Никиты Кобелева "Воскресение" с Тихоном Жизневским в главной роли. Киноверсия создана телеканалом "Россия-Культура" и Александринским театром.

