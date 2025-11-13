В Кремлевском дворце 19 ноября состоится премьера балета к 100-летию Майи Плисецкой

Голосом Плисецкой в постановке станет актриса театра и кино Александра Урсуляк

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Премьера балетного спектакля "Майя. Сюита любви" в честь 100-летия со дня рождения народной артистки СССР Майи Плисецкой состоится в Государственном Кремлевском дворце (ГКД) 19 ноября. Об этом сообщил режиссер постановки Игорь Теплов на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Теплова, идея спектакля принадлежит продюсерскому центру "Подмосковные вечера" и хореографу Виктории Литвиновой, которая написала синопсис и предложила объединить творческую команду. "Мы хотим рассказать историю великой любви Майи Плисецкой и Родиона Щедрина - двух людей, которые прожили вместе 57 лет. Это не биографический спектакль, а размышление о жизни, одиночестве и вечной связи двух творцов. <…> Балетная премьера к 100-летию Плисецкой состоится 19 ноября в ГКД", - отметил Теплов.

Роль композитора Родиона Щедрина исполнит премьер Большого театра, заслуженный артист России Владислав Лантратов. "Образ Плисецкой будет раскрыт через танец 11 известных балерин от кокетливой Китри и властной Одиллии до страстной Кармен и трагичной Карениной", - сказала хореограф Литвинова.

В спектакле примут участие прима-балерины Большого театра: народная артистка России Екатерина Крысанова и Кристина Кретова, а также ведущие солистки Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко заслуженная артистка России Оксана Кардаш, Елена Соломянко и Анастасия Лименько.

Голосом Майи Плисецкой в постановке станет актриса театра и кино Александра Урсуляк. Зрители услышат классические произведения и авторскую музыку композитора Александра Симоненко, написанную специально для премьеры, а также увидят редкие архивные кадры из жизни Плисецкой и Щедрина.

Организаторы отметили, что спектакль станет не только художественным событием, но и признанием в любви великой балерине, которую называли "лучшей балериной планеты" после гастролей Большого театра в Париже.

Юбилей Майи Плисецкой отмечается 20 ноября. Балерина родилась в 1925 году, в 1960 году стала прима-балериной Большого театра.