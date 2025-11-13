В Москве открылась выставка к 35-летию возвращения двуглавого орла в качестве герба России

Особое внимание на выставке уделено государственной символике после Октябрьской революции

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Выставка "Двуглавый орел - герб России XV-XXI вв.", посвященная возвращению в отечественную геральдику двуглавого орла в 1990 году, открылась в Парадном вестибюле Оружейной палаты, передает корреспондент ТАСС.

"Выставка, которую мы рады вам представить, связана с многовековой историей двуглавого орла в качестве государственного символа нашей страны. Здесь вы можете увидеть лишь небольшую часть тех вещей, которые украшены разными двуглавыми орлами. <…> Конечно же, большая удача увидеть вещи самые ранние, которые связаны еще со временами Ивана III, когда двуглавый орел воспринимается уже как символ нашего государства", - сказала генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина на открытии экспозиции.

Экспозиция объединила более 100 ценных артефактов с этим геральдическим символом. Среди них наиболее ранний памятник с изображением двуглавого орла - печать царя Ивана III на документе 1497 года, пилястра портала Грановитой палаты XV века и конклюзия на Полтавскую битву 1709 года, где двуглавый орел олицетворяет Россию в борьбе со Швецией. Историю бытования этого символа также можно проследить благодаря монетам XVII-XX веков, представленным в экспозиции.

Особое внимание на выставке уделено государственной символике после Октябрьской революции, когда двуглавый орел был заменен советскими эмблемами и вернулся в качестве официального герба Российской Федерации после распада СССР. В настоящее время он помещен на штандарте президента РФ, на военной форме и технике, подарках высокопоставленным лицам и многих других значимых предметах. Для посетителей выставка откроется 14 ноября и будет работать до 1 апреля 2026 года.