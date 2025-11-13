В Архангельске показали фильм об арктических маяках

Картина объединила анимацию и документальную съемку

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 13 ноября. /ТАСС/. Премьера документального фильма об арктических маяках "Светить на Север" прошла в Архангельске, передает корреспондент ТАСС. Картина объединяет анимацию и документальную съемку и рассказывает о старейших маяках Белого моря и историю коренной поморки Ольги Кузнецовой, которая хочет рассказывать о маяках и показывать их жителям и гостям Севера.

"Это анимадок, что важно, мы сочетаем два жанра в одном произведении. У нас есть сказка про маяки, черную и белую башни, которую мы специально написали для этого фильма. Она полностью анимирована, художником, режиссером анимации выступил Василий Подойницын. Вторая часть - это наблюдение. Наблюдение за героиней, за Ольгой, которая мечтает создать музей маячной службы на острове Мудьюг. В целом, это история про свет, про то, как важен свет людям. Для нашей героини это как раз символ надежды, и она к нему идет, она в этом видит очень большую значимость", - рассказала ТАСС режиссер Анастасия Ломакина.

Для жителей Архангельской области Мудьюг - это остров смерти, поскольку во время интервенции в 1918-1919 годов на этом острове существовал концентрационный лагерь. По мнению героини фильма, это лишь краткий эпизод в истории большого лесистого острова в дельте Северной Двины. Еще при Петре первом на Мудьюге появились первые навигационные знаки, именно на этом острове начала действовать первая спасательная служба.

В 1834 году на песчаной гряде почти посередине острова построили коническую кирпичную башню со стальным фонарным сооружением, осветительный аппарат на нем установили в 1838 году. Это первый каменный маяк в российской Арктике.

"И мы хотим рассказать о том, что Мудьюг - это остров надежды, остров спасения. У нас добрая история о том, что всем нам нужны маяки", - добавила режиссер. Как отметили зрители после просмотра фильма, они узнали много нового о Мудьюге, что это совсем не остров скорби, а территория с богатой историей.

Фильм снят при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа. Показ прошел в рамках кинофестиваля "Свидание с Россией. Территория народного единства".

Премьера из Калуги

Еще одна премьера на большом экране - документальная лента "Лаборатория Ксении", это фильм о первой профессиональной хореографической труппе Калужской области - Инновационном театре балета и его художественном руководителе Ксении Голыжбиной.

"Они сейчас на гастролях со своим новым спектаклем. Они волнуются, переживают, держат кулаки, потому что тоже хотят посмотреть этот фильм. Кому-то из вас он может быть знаком, Инновационный театр балета в 2022 году в Архангельске принимал участие в фестивале современного танца "Прикосновение", - сказала автор сценария Александра Иванова. - Вообще, Ксения Голыжбина, героиня нашего фильма, она руководитель этого уникального театра, которому уже восемь лет. Она ставит совершенно потрясающие спектакли. Это не просто балеты, это танцевальные спектакли, очень глубокие, зрелищные, увлекательные".

Кинофестиваль "Свидание с Россией" завершится 14 ноября. Организаторы фестиваля - правительство Архангельской области, Министерство культуры Архангельской области, НП "КиТ", Архангельское отделение Союза кинематографистов России, Дом народного творчества Архангельской области.