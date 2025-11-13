В Петербурге впервые пройдет фестиваль "Музыкальное сердце театра"

Зрители увидят 14 лучших постановок

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Петербург впервые примет фестиваль "Музыкальное сердце театра", который ежегодно меняет адреса, проходя в крупных российских регионах. Хозяева праздника покажут в пятницу на открытии спектакль Театра музыкальной комедии "Капитанская дочка", который выдвинут на соискание премии в 12 номинациях, сообщили на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"Фестиваль музыкального театра имеет все больший успех у публики, очень много занято в этом жанре замечательных артистов и в первую очередь - петербургских звезд мюзикла. Я считаю, что Петербург - столица музыкального театра, потому что такого количества музыкальных спектаклей, которые здесь идут, больше нет нигде в нашей стране. Надеюсь, что фестиваль не ударит в грязь лицом. Это будет хорошо, красиво и успешно", - сказал на пресс-конференции президент фестиваля и премии "Музыкальное сердце театра" народный артист России Максим Дунаевский. На этом празднике 80-летний композитор станет также участником юбилейного вечера "Дунаевские. Двойной портрет", где прозвучит и музыка Исаака Дунаевского по случаю 125-летия со дня его рождения.

На участие в фестивале было подано 111 заявок от музыкальных и драматических театров всех регионов страны, в лонг-лист вошли 22 спектакля, в шорт-лист - 14. В течение 10 дней зрители увидят лучшие музыкальные постановки коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Барнаула, Омска.

"Все спектакли, которые оказались в шорт-листе, уже победители. Но у нас есть 157 академиков, которые голосуют за персональные номинации. И это решение мы узнаем только 24 ноября", - рассказал об интриге фестиваля его генеральный продюсер, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Дмитрий Калантаров.

О программе

Фестиваль является уникальной платформой, которая собирает и популяризирует современное музыкальное направление во всем его многообразии: музыкально-драматические спектакли, рок-оперы, мюзиклы, оперетты и другие формы, за исключением традиционной классической оперы.

На сцене ТЮЗа имени Александра Брянцева 15 ноября откроется региональная программа фестиваля саунд-драмой "22 июня…" Омского ТЮЗа. Также в афише представлены постановки "Солнечный удар" Новосибирской музыкальной комедии по прозе Ивана Бунина, "Яга" Алтайского театра для детей и молодежи имени Валерия Золотухина, "Человек, который смеется" Свердловского театра музыкальной комедии, "Я - Дон Кихот! Человек из Ла Манчи" Московского театра на Малой Ордынке и другие постановки.

В рамках фестиваля будет проведена лаборатория для авторов и режиссеров, которые реализуют новые идеи в сфере музыкального театра. В этом году в программу лаборатории вошло спецнаправление, посвященное теме "Защитники Отечества".

Церемония закрытия фестиваля пройдет в театре "Санктъ-Петербургъ Опера". Режиссером красочного шоу выступит Алексей Франдетти. Уже известно, что гранд-премию "Музыкальное сердце театра" решено вручить юбиляру этого года - композитору Алексею Рыбникову. На церемонии будут оглашены имена победителей в 18 конкурсных номинациях.

Национальный фестиваль и премия "Музыкальное сердце театра" проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры России, Союза театральных деятелей РФ и региональных правительств.